16 augustus 2018

In het centrum van Oostende werd dinsdag ingebroken in twee personenwagens. Telkens sloeg de dief een raam in. Uit de ene auto verdween een handtas, uit de andere een sportzak met sportgerief. De politie deed de vaststellingen en start een onderzoek.