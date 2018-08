Inbraken in Van Iseghemlaan 14 augustus 2018

In de Van Iseghemlaan in Oostende is zondagnacht ingebroken in een appartement op het gelijkvloers. De bewoner had zijn schuifdeur op een kier gelaten waardoor de dief vrij spel had. 's Morgens bleken twee handtassen en een iPhone gestolen. De politie deed de nodige vaststellingen en startte een onderzoek. Nog die morgen bleek ook in een handelszaak in dezelfde straat ingebroken. De kassa met wat kleingeld werd gestolen en er lagen nog enkele muntjes op de grond. De politie startte een onderzoek. (BBO)