Inbraken in strandcabines BART BOTERMAN

12 augustus 2018

Op het strand van Oostende werd donderdagnacht ingebroken in drie strandcabines. In twee andere strandcabines mislukte een inbraakpoging. "Bij de inbraken werd ofwel een raampje ingeslagen of een deur ingetrapt. Bij de pogingen werd een raampje ingeduwd, maar raakten de dieven niet binnen. De inhoud van de cabines lag verspreid over het strand", legt commissaris Katrien Jonckeere uit. De politie is een onderzoek gestart.