Inbraken in auto's 16 maart 2018

In Oostende was er woensdagnacht een auto-inbreker aan het werk. Zowel in de Mercatorlaan als aan de Nieuwpoortsesteenweg werd een raam van een wagen ingeslagen en zijn persoonlijke spullen waaronder een gps-toestel ontvreemd. Ook in de Sint-Pietersstraat werd woensdagnacht een raam van een auto ingeslagen, maar het gaat om vandalisme. Ook de spiegel is stuk getrapt. (BBO)