Inbraken in auto's 24 april 2018

In de Sint-Amandsberglaan in Mariakerke werd zondagnacht ingebroken in een voertuig. De dief stal een jas. Ook in de Sterrebeeklaan werd die nacht ingebroken in een voertuig. Daar werd echter niets ontvreemd. (BBO)