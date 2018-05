Inbraken in appartementen 30 mei 2018

In de Leon Spilliaertstraat zijn inbrekers maandag binnengedrongen in twee appartementen. De inbraken gebeurden overdag, toen de bewoners niet thuis waren. Telkens braken ze het slot open en lieten ze binnen een puinhoop achter. Het is nog niet duidelijk wat het precieze nadeel is. De politie voert een onderzoek.





(BBO)