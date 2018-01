Inbraakpoging mislukt 29 januari 2018

Langs de Petunialaan in Oostende hebben dieven zaterdag proberen in te breken in een woning. De daders probeerden het slot van de voordeur te forceren, maar slaagden niet in hun opzet. De eigenaars merkten de schade op en alarmeerden vervolgens de politie. Die stelde proces-verbaal op en is een onderzoek gestart. (MMB)