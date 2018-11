Inbraakpoging in Centrum voor Basiseducatie 30 november 2018

Het personeel van het Centrum voor Basiseducatie in de Ooststraat heeft gisterenmorgen een inbraak vastgesteld. Onbekenden hadden de deur van een klaslokaal proberen te forceren . Het klaslokaal werd echter niet betreden en er is geen buit gemaakt. Het is niet duidelijk wie achter de inbraakpoging zit. De politie ging ter plaatse en stelde een pv op. (BBO)