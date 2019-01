Inbraak via openstaand raam BBO

07 januari 2019

18u17 0 Oostende In de Frère Orbanstraat in Oostende heeft een dief zondagnacht gebruik gemaakt van een openstaand raam van een appartement op de eerste verdieping.

De bewoner was die nacht afwezig had zijn raam per ongeluk open laten staan. De inbreker klom via de gevel binnen door het raam en ging aan de haal met een laptop. Maandagmorgen stelde de bewoner vast dat er ongewenst bezoek langs was geweest. De politie kwam ter plaatse, deed de nodige vaststellingen en start een onderzoek.