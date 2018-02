Inbraak tijdens dutje 03 februari 2018

Bij een oudere vrouw die in de Zandvoordestraat woont in Oostende werd donderdag even voor middernacht ingebroken. De vrouw was in slaap gevallen voor haar tv en merkte de inbraak op toen ze wakker werd. De dieven waren binnen geweest in haar slaapkamer maar er bleek niets gestolen te zijn. (JHM)