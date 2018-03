Inbraak terwijl bejaarde ligt te slapen BART BOTERMAN

16 maart 2018

18u01 0

Een bejaarde bewoonster van een appartement aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende werd donderdagnacht het slachtoffer van een inbraak, terwijl ze lag te slapen in de zetel. De vrouw deed gisterenmorgen aangifte, toen ze merkte dat alle kasten open stonden, de deur was opengebroken en enkele waardevolle juwelen werden ontvreemd. De vrouw was naar eigen zeggen in slaap gevallen en merkte niets op van de diefstal. De politie is een onderzoek gestart.