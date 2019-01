Inbraak nummer 16 in Vogelwijk: dieven deze keer aan de haal met mountainbike uit fietsenwinkel Bart Boterman

21 januari 2019

19u23 13 Oostende Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij Rijwielen Vandewalle in de Zilverlaan in Stene. Ze werden wellicht opgeschrikt, want ze vluchtten weg met slechts één mountainbike. Een andere lieten ze buiten achter. Tussen midden oktober en midden januari gebeurden er al vijftien inbraken in de Vogelwijk.

“Het was de politie die ons rond 2.10 uur uit ons bed belde. Hoewel we boven onze zaak wonen, waren we ons van geen kwaad bewust. Onze twee honden evenmin. Als er glas breekt, zou ik dat nochtans moeten horen. Ik heb er geen verklaring voor”, zegt zaakvoerder Norbert Vandewalle (63), die al 38 jaar fietsenmaker is.

De politie reed toevallig voorbij de zaak en zag hoe het raam aan de zijkant verbrijzeld was. De patrouille riep meteen versterking op om de buurt uit te kammen, maar die zoektocht leverde niets op. De dieven hadden mountainbike van het merk Olympia meegenomen. Voor het raam hadden ze een andere mountainbike achtergelaten. Bij het raam werd ook nog een klauwhamer gevonden. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

15 inbraken

“Blijkbaar hebben de inbrekers eerst de toegangsdeur proberen te forceren. Toen dat mislukte, sloegen ze het raam kapot. Gelukkig ben ik slechts één fiets van ongeveer 1.000 euro kwijt, maar de schade is wel groot. Ik ben al blij dat ik niet oog in oog met de inbrekers stond. Ik denk in elk geval aan extra beveiliging, want bijvoorbeeld bewakingscamera’s heb ik niet”, besluit Norbert Vandewalle.

Korpschef van de politiezone Oostende Philip Caestecker zegt dat er tussen midden oktober en midden januari liefst vijftien inbraken plaatsvonden in de Vogelwijk in Stene. De fietsenverkoper is het zestiende slachtoffer. Zijn zaak ligt op een steenworp van de woning waar anderhalve week geleden een vrouw een klap in het gezicht kreeg van een vluchtende inbreker.