Inbraak in woning 19 januari 2018

Een dief is maandagvoormiddag binnengebroken in een woning in de Mariakerkelaan in Oostende. Volgens de politie forceerde de inbreker een schuifdoor en doorzocht die de hele woning. Er werden een smartphone en een tablet gestolen. De politie liet het labo ter plaatse komen voor een sporenonderzoek en stelde een proces-verbaal op. (BBO)