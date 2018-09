Inbraak in Streekhuis Kust 01 september 2018

02u27 0

Dieven hebben donderdagnacht ingebroken in het Streekhuis Kust in de Zandvoordeschorredijkstraat, een filiaal van de provincie West-Vlaanderen. Volgens de politie betreft de buit informaticamateriaal en twee betaalkaarten. Het was een medewerker die de inbraak gisteren rond 8 uur vaststelde. De politie en het labo kwamen ter plaatse. Maandagnacht werd ook al heel wat informaticamateriaal gestolen in de school MPI De Vloedlijn in de Maurits Sabbestraat. Of beide inbraken met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. (BBO)