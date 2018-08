Inbraak in strandcabine 02 augustus 2018

02u34 0

Op de Albert I Promenade in Oostende werd gisterenochtend een inbraak vastgesteld in een strandcabine. De politie kon vrij snel na de inbraak drie mannen uit Wallonië staande houden. Zij hadden er ter plaatse overnacht en deden zich te goed aan de drank en etenswaren in de strandcabine. (JHM)