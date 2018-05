Inbraak in slagerij mislukt 22 mei 2018

Een inbreker heeft zondagnacht geprobeerd om binnen te dringen in slagerij Huis Vanderghote in de Kapellestraat in Oostende. Het slot bleek maandagmorgen geforceerd waardoor de eigenaar zijn zaak niet binnen kon. De dief raakte evenmin binnen. (BBO)