Inbraak in scoutslokaal 27 januari 2018

Dieven hebben ingebroken in het scoutslokaal in de Lindenlaan in Oostende. Dat werd donderdag rond 15 uur vastgesteld door de leden. Over de precieze buit is geen duidelijkheid. De politie hield een buurtonderzoek, maar dat leverde weinig op. (BBO)