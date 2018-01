Inbraak in Kapoentje 02u39 0

Dieven hebben ingebroken in het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Kapoentje in de Louisastraat in Oostende. Dat werd gisterochtend vastgesteld. "Onbekenden gooiden een raam in en stalen werkmateriaal van de bouwfirma die er verbouwingen doet", zegt Carlo Smits van de politie van Oostende. Er is een onderzoek opgestart. (BBO)