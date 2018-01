Inbraak in JOC 31 januari 2018

02u50 0

In de Langestraat in Oostende is zondagnacht ingebroken in het jeugdontmoetingscentrum (JOC). De daders braken de deur van het bureel open en doorzochten binnen alles. Wat er gestolen werd, is nog niet duidelijk. Er werd een pv opgesteld. (JHM)