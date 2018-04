Inbraak in horecazaak 13 april 2018

02u54 0

Dieven zijn woensdagnacht aan de haal gegaan met enkele honderden euro's uit de kassa van een horecazaak in de Nieuwpoortsesteenweg. Via het dak van de buren braken de inbrekers een slaapkamerraam open en betraden ze het gebouw. De politie is een onderzoek opgestart en deed de nodige vaststellingen. (BBO)