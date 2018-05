Inbraak in garage BART BOTERMAN

04 mei 2018

Een 64-jarige bewoner van een huis in de Antoon Moucquéstraat in de Vuurtorenwijk in Oostende merkte donderdagavond bij thuiskomst dat er werd ingebroken in zijn garage. Er werd een raam ingegooid om binnen te dringen. Een nadeel is er niet meteen, maar de bewoner merkte wel een verdachte op. De politie volgt het spoor aan de hand van een persoonsbeschrijving.