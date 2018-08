Inbraak in boogschuttersclub 30 augustus 2018

Dieven hebben ingebroken in de lokalen van boogschutterclub Sint Sebastiaansgilde in de Leffingestraat in Oostende. De dieven maakten enkel een tiental tinnen borden buit. Een medewerker stelde de inbraak maandagavond vast. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. (BBO)