Inbraak in bestelwagen 04 juni 2018

02u45 0

In de Stanleylaan in Oostende werd zaterdagnacht ingebroken in een bestelwagen en gepoogd om in te breken in een tweede. Bij die poging werd de eigenaar om 3.23 uur gewekt door het alarmsysteem van zijn bestelwagen. Hij zag de dader nog net vluchten en kon een beschrijving doorgeven aan de politie. De politie werkte samen met de collega's van Bredene/De Haan en ze konden nuttige informatie verzamelen. Het onderzoek loopt verder. (JHM)