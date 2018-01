Inbraak in bakkerij 23 januari 2018

In bakkerij De Craemer in de Distellaan is in de nacht van zondag op maandag ingebroken. Dat bevestigt de politie. De toegangsdeur werd geforceerd om binnen te raken. Daarna namen de dieven de inhoud van de kassa mee. Het gaat om een paar honderd euro. De politie is een onderzoek gestart. (BBO)