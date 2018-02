Inbraak in auto's langs Torhoutsesteenweg 05 februari 2018

In Oostende werd vrijdagnacht ingebroken in twee auto's die geparkeerd stonden langs de Torhoutsesteenweg. In de ene wagen gingen de dieven aan de haal met de boorddocumenten en het reservewiel. Ook uit de andere wagen werd het reservewiel gestolen. De politie stelde in beide gevallen een proces-verbaal op. (SDVO)