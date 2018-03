Inbraak in appartement 30 maart 2018

In de Hyacintenlaan in Oostende is dinsdag ingebroken. Bij thuiskomst rond 17 uur zag de eigenaar dat de deur op een kier stond en het slot was afgebroken. Het appartement bleek volledig doorzocht. Enkele waardevolle spullen waren blijven staan en vermoedelijk gingen de inbrekers enkel naar cash geld op zoek. De inbraak zou volgens de buren rond de middag moeten zijn gebeurd. De politie deed de nodige vaststellingen. (BBO)