Inbraak in appartement BART BOTERMAN

14 juni 2018

Dieven hebben ingebroken in een appartement in de Brabantstraat in Oostende. Dat werd gisteren rond 10 uur vastgesteld door de bewoners. Het deurslot werd geforceerd en de woning overhoop gehaald. De precieze buit is nog niet gekend. De politie deed de nodige vaststellingen en start een onderzoek op.