Inbraak in appartement 19 juli 2018

Een inbreker sloeg gisteren rond de middag toe in de Schipperstraat in Oostende. Terwijl een poetshulp beneden aan het schoonmaken was, verschafte de inbreker zich de toegang tot het gebouw. De man forceerde het slot van een appartement op de vijfde verdieping en doorzocht de woonst. De buit is onbekend. (BBO)