Inbraak in appartement via werf op Wapenplein BBO en TVA

18 december 2018

18u55 0 Oostende Een inbreker heeft zich maandagnacht op sluwe wijze de toegang verschaft tot een appartement op het Wapenplein in Oostende.

Volgens de politie drong de inbreker eerst binnen op een werf om van daar een raam van het naastgelegen appartement open te breken. Het gaat om de werf op de hoek van de Brabantstraat en de Louisastraat, waar het voormalige Café Leffe plaats ruimt voor een handelszaak en nieuwbouwappartementen. Uiteindelijk betrof de buit in het naastgelegen appartement klein elektronicamateriaal.

Het was overigens niet de enige inbraak die vanmorgen werd vastgesteld in Oostende. Volgens de politie kwam een bewoner deze morgen thuis van een weekendje uit en stelde hij vast dat de achterdeur was opengebroken. Er leek niet meteen iets gestolen. De politie is in beide gevallen een onderzoek gestart.