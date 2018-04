Inbraak bij Q8 mislukt 30 april 2018

Inbrekers hebben vrijdagavond even na 20 uur geprobeerd om hun slag te staan in het Q8-tankstation langs de Elisabethlaan in Oostende. Ze wilden de achterdeur van het gebouw forceren, maar slaagden niet in hun opzet. (SDVO)