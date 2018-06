Inbraak bij Hubo via dak 16 juni 2018

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in doe-het-zelfzaak Hubo in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Door een opening te maken in het dak van de zaak raakten de dieven binnen. De buit bedraagt een tiental elektrische fietsen, samen goed voor minstens 10.000 euro. De politie is een onderzoek gestart en liet ook het labo ter plaatse komen voor een sporenonderzoek. De inbraak doet overigens denken aan die in de Euro Shop in december vorig jaar. Toen werd eveneens een gat in het dak gemaakt. (BBO)