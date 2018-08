In Histoires d'O mag je zelfs je rietje opeten 18 augustus 2018

02u28 0 Oostende De roep naar alternatieven voor kleine plastic voorwerpen die nog al te vaak in het milieu terechtkomen, zorgt ervoor dat sommige horecaondernemers op zoek gaan naar alternatieven. Histoires d'O heeft een perfect alternatief gevonden voor plastic rietjes. Met verschillende smaakjes.

In de horecazaak werken ze sinds het begin van de zomer met eetbare rietjes van het merk Sorbos. Het rietje blijft zo'n 20 minuten goed en wordt daarna slapper. Je kan het perfect opeten en het is zelfs nog lekker ook. De rietjes worden in verschillende smaken gemaakt. "Wij gebruiken vooral de rietjes met limoensmaak omdat die smaak sowieso vaak gebruikt wordt in cocktails", vertelt Marion Ingelaere, medevennoot van Histoires d'O. De rietjes worden gemaakt uit onder meer suiker, water, maïszetmeel en gelatine. De klanten reageren alvast positief. "Veel mensen vragen of ze de rietjes mogen opeten. Mensen zijn tegenwoordig meer bezig met de problematiek rond plastic afval en ze vinden dit dan zeker een tof alternatief." (LBB)