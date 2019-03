In het spoor van Emmet Voor u getest: De Lego Film 2-zoektocht Redactie

01 maart 2019

09u44 0 Oostende Oostende is ook in de krokusvakantie de ideale bestemming voor een daguitstap. Dat is wat Toerisme Oostende wil bewijzen met de nieuwe familiezoektocht die het heeft uitgedokterd. En die staat in het teken van de Lego Film 2. Als een echte Emmet moet je op zoek naar Lucy, dat andere hoofdpersonage uit de film. Leuk voor de kinderen, maar ook voor de ouders, want onderweg ontdek je allerlei hippe kinderwinkels. Eens zien of dat wel klopt.

Het is een cliché, maar in mijn geval klopt het wel: mannen gaan niet graag shoppen. Hippe kinderwinkels ontdekken, ik weet het nog zo net niet. Mijn vrouw Dafne hoefde ik echter niet te overtuigen om een dagje te gaan winkelen in Oostende. Rest nog mijn zoontje Kyrian van 8 jaar. Een echte huismus, dus dat wordt niet makkelijk. Gelukkig is hij een grote Legofan en we hebben net de Lego Film 2 gezien, dus dat is al een extra verkoopargument. En het lukt zowaar, dus trekken we op een zonnige zondag naar Oostende. Ja, want ook op zondag zijn de winkels open in de Stad aan Zee.

Parkeren

Het verkeer onderweg valt nog mee, hoewel we eigenlijk best laat vertrokken zijn. Maar geen files, dus komen we vlot in Oostende aan. Parking zoeken wordt een probleem had ik gedacht, maar niets van. We volgen de bordjes ‘parking Kursaal’ en kunnen vlot de ondergrondse parking inrijden. Tip 1: kom toch zeker op tijd, want een paar uur later passeren we tijdens de zoektocht weer aan de parking en de auto’s staan aan te schuiven. Het bordje aan de ingang toont aan dat de parking vol is en automobilisten kunnen pas binnen als er eerst iemand de parking verlaat. Niet ideaal dus.

Maar daar hadden wij geen last van, dus we parkeren de auto en eenmaal buiten gekomen, sta je al zo goed als aan het infokantoor van Toerisme Oostende, op het Monacoplein 2. Een vriendelijke dame aan het loket geeft ons kort een woordje uitleg en overhandigt ons het zoektochtformulier, waarna het avontuur kan beginnen.

Shoppen

Het formulier bevat een plannetje met de te volgen route en Kyrian wil zelf kaartlezen. ‘Komt dat wel goed’, dacht ik nog even, maar we laten het hem proberen. Tip 2: laat je kinderen zelf de route volgen, Kyrians enthousiasme werd er alleen maar groter door. Hij stuift weg met de kaart in de hand, op zoek naar de eerste opdracht. De tocht brengt je langs twaalf etalages in het centrum, waaronder Filou & Friends, Lolotte Little and more, Ferm, Kidz en #GinoBoutique. De route leidt je door de belangrijkste winkelstraten van Oostende en dan begint de interesse van mijn vrouw te pieken. Terwijl mijn zoon geconcentreerd de kaart bestudeert en tegelijk de etalages afspeurt op zoek naar de volgende opdracht heeft mijn vrouw dan weer meer aandacht voor de winkels zelf. “Oh, kunnen we hier even snel naar binnen?”, hoor ik ze geregeld vragen. Tuurlijk, want dat is dan ook de opzet van de zoektocht. Al vindt Kyrian het niet altijd even leuk dat hij zijn speurtocht even moet onderbreken. Maar toegegeven, de winkels die deelnemen aan de zoektocht bieden inderdaad vaak dat net iets extra aan. Leuke hebbedingetjes in Ferm in de Vlaanderenstraat bijvoorbeeld. Zelfs Kyrian vindt er iets naar zijn goesting: een drinkbeker waar je Legoblokjes kunt op vast klikken. Past ideaal in het thema. Nog een aanrader, al neemt die niet deel aan de zoektocht: Flying Tiger Copenhagen in de Kapellestraat, met allerlei leuke gadgets tegen een spotprijsje. Mijn vrouw voelt er zich als een kind in een snoepwinkel. En zo gaan we van de ene etalage naar de andere en van de ene winkel naar de andere.

Geschenkje

Na 2,5 uur - het vele winkelen meegerekend - komen we eindelijk terug aan de balie van Toerisme Oostende. Kyrian heeft de twaalf opdrachten opgelost en heeft het verborgen woord gevonden. In ruil krijgt hij een mooi geschenkje. Heeft niets te maken met Lego, wat je misschien enigszins wel zou verwachten, maar toch passend voor de Stad aan Zee.

Daarna gaan we nog iets eten, leuke adresjes genoeg, en trekken we nog even naar het strand en doen we nog een terrasje. Om uiteindelijk moe, maar voldaan terug huiswaarts te trekken, met volle shoppingtassen. Toerisme Oostende stelt niet teleur, deze familiespeurtocht biedt alles wat het belooft: een leuke zoekwandeling voor de kinderen door het centrum en allerlei hippe en vernieuwende winkeltjes onderweg voor de ouders. En met het strand vlakbij hebben de kinderen achteraf nog iets extra om zich uit te leven. Kyrian kijkt alvast uit naar de volgende zoektocht. Voor een huismus als hij wil dat veel zeggen. En voor wie het zich afvraagt: ja, ook ik - het wandelende cliché van de-man-die-niet-graag-gaat-shoppen - heb me best geamuseerd, het enthousiasme van Kyrian en Dafne heeft aanstekelijk gewerkt.

Praktische info

De zoektocht is gratis en loopt nog de hele krokusvakantie, tot zondag 10 maart. Je kunt je formulier afhalen bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2 (aan het Kursaal) tijdens de openingsuren (dagelijks van 10 tot 17.30 uur), in de deelnemende winkels of download het gratis op visitoostende.be/lego.