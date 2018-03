In cel na verschillende gauwdiefstallen 24 maart 2018

02u39 0

De onderzoeksrechter heeft twee Algerijnen van 18 en 19 jaar opgepakt na verschillende gauwdiefstallen in Oostende. De twee hebben niets met elkaar te maken, maar sloegen allebei op woensdagnamiddag toe. "Die namiddag vroegen drie mannen een nietsvermoedend slachtoffer om een sigarettenblaadje. Ze leidden de man af en gingen aan de haal met zijn gsm. Ze konden wat verderop opgepakt worden toen ze een ouder koppel op dezelfde manier benaderden. Een van hen, die nauwelijks een dag voordien werd gedagvaard voor een andere reeks diefstallen, werd intussen aangehouden", aldus het parket. Nog op woensdagnamiddag rukte de politie opnieuw uit toen een getuige had gezien hoe twee mannen een oudere dame benaderden. "Een van de twee mannen had verschillende gsm's op zak, waaronder die van een 18-jarig meisje dat nog niet eens wist dat haar gsm gestolen was. Die man werd ook aangehouden", aldus het parket. A.Y. en B.B. komen dinsdag voor de onderzoeksrechter. (BBO)