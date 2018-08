In cel na agressie tegen hulpverleners 17 augustus 2018

Een 32-jarige vrouw is woensdagavond in de cel beland na agressie tegen de hulpdiensten die haar probeerden te redden. Volgens de politie was de vrouw uit Spa eerst van de zeedijk gevallen nabij de Blue Buddha Beachclub. Ze reageerde niet meer en een ambulance en een mug kwamen ter plaatse. "De vrouw werd wakker en weigerde alle hulp. Ze gedroeg zich hysterisch en daarom werd onze patrouille opgeroepen. De dronken vrouw was uitzinnig en moest geboeid worden", aldus Katrien Jonckheere van de politie Oostende. De vrouw werd ter ontnuchtering in de cel gestopt. Tussen haar bezittingen vond de politie tevens een hoeveelheid drugs. (BBO)