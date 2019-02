In Bredene stijgt inwonersaantal het meest,

alleen in Lo-Reninge is er een daling Leen Belpaeme Gudrun Steen

08 februari 2019

16u57 0 Oostende Het aantal inwoners in onze regio is overal gestegen, op Lo-Reninge na. Daar is er een daling van 1,02 procent of 34 inwoners. Aan de kust gaan alle gemeenten er op vooruit met Bredene als absolute uitschieter met 13,73 procent of 2.184 extra inwoners tegenover 1 januari 2009. In Oostende zijn er dan weer 2.344 extra inwoners, maar op een totaal van 71.405 inwoners is dat slechts een stijging van 3,39 procent.

Lo-Reninge is de enige stad in onze regio die wat achteruitgaat, van 3.326 naar 3.292 inwoners. “De enige reden die ik zie zijn de kleinere gezinnen”, stelt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Ik ben verrast door de lichte daling. De komende jaren zal het bewonersaantal ongetwijfeld iets toenemen door een nieuwe verkaveling met 47 huizen in Lo waar de eerste inwoners hun intrek nemen. In onze stad hebben we ook geen appartementen. Dat kan ook meespelen. Tot slot is er het woonzorgcentrum in Reninge met 130 bedden. Niet iedereen heeft daar een domicilie, maar ze wonen er wel. De daling heeft overigens geen gevolgen op onze stadsfinanciën en op de scholen.”

Sterkste stijger is Bredene met een stijging van 13,73 procent. In Breden wordt al enkele jaren ingezet op jonge gezinnen. Er werden heel wat verkavelingen gebouwd en ook de dienstverlening werd mee uitgebouwd. De Panne is de op één na sterkste stijger met 11.163 inwoners en een stijging van 7,03 procent. “Het is dan ook formidabel om hier te wonen”, lacht burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “De laatste jaren vinden steeds meer jonge mensen de weg naar onze gemeente. Investeren in kinderopvang is een aandachtspunt. Ongetwijfeld zal de 0 procent personenbelasting ook wel meespelen. We zouden dat effect eens moeten bestuderen. Grote nieuwe verkavelingen hadden we niet, er is nauwelijks nog bouwgrond beschikbaar.”

In Oostende zijn er in absolute cijfers het meeste inwoners bijgekomen, 2.344 in tien jaar tijd. Procentueel gaat het weliswaar ‘maar’ om een stijging van 3,28 procent. Volgens Luuk Boelens, hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de universiteit Gent, komt dat vooral omdat er heel veel woningen gebouwd worden aan de kust voor tweedeverblijvers. “Het inwonersaantal groeit niet zo sterk uit zichzelf, maar vooral door inwijking. Wat gebouwd wordt, is vaak voor toeristen of tweedeverblijvers en daardoor stijgt de bevolking ook niet spectaculair. Bovendien is de kust de meest vergrijsde regio in Vlaanderen.”

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) ziet het positiever. “Zo zijn er heel wat singles in Oostende. Je ziet ook dat veel mensen een woning kopen in Oostende om er pas op latere leeftijd te komen wonen. In de komende jaren hebben we heel wat bouwprojecten in onze stad en we zullen daarnaast ook inzetten op inbreiding. We moeten meer oudere woningen die niet in orde zijn vervangen door nieuwbouwwoningen zodat de stad aantrekkelijker wordt om in te wonen. In de toekomst zullen we een sterkere stijging zien.”