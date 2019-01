IN BEELD: Oostende ontwaakt onder dik sneeuwtapijt Timmy Van Assche

23 januari 2019

Voor een tweede dag op rij lag Oostende bezaaid met een dik sneeuwtapijt van zo’n tien centimeter. De sneeuw viel dit keer veel vroeger uit de lucht in vergelijking met gisteren. De stadsdiensten rukten vanmorgen al om 3 uur uit om de belangrijkste fiets- en wandelpaden sneeuw- en ijsvrij te houden. “In acht jaar tijd is het pas de tweede keer dat ik sneeuw moet ruimen”, zegt stadsarbeider Davy Haevermaet. “Maar eerlijk, liever sneeuw dan een hele herfst elke dag bladeren ruimen.” Zo lag het Maria Hendrika- en Leopoldpark er opvallend goed begaanbaar bij, ook op de zeedijk kon je zonder veel problemen wandelen. Papa Stefaan Pierloot en zoontje Finn (5) genoten al ‘s ochtends van sneeuwpret in ‘t Bosje. “Toevallig is het vandaag pedagogische studiedag, we konden dus al van ‘s ochtends vroeg uitzetten.” In de centrumstraten, zoals de Adolf Buylstraat, was van sneeuwpret weinig te merken door strooizout en alerte sneeuwruimers. Rond de middag begon het te dooien.