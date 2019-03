IN BEELD: Bal Rat Mort verwelkomt 1.000 sterren op 121ste editie Leen Belpaeme

03 maart 2019

14u44 0 Oostende Wie zaterdagavond het Kursaal van Oostende betrad waande zich even in de geschiedeniskamer van Hollywood. De stijlvol uitgedoste feestvierders waagden zich aan outfits als Marilyn Monroe of zelfs King Kong en andere illustere sterren voor het thema Vintage Hollywood.

Het bal begon in de inkomhal met swingende muziek, maar ondertussen kon je aan de beauty boudoir ook nog je kapsel laten pimpen. Ook de erehal kreeg een bijzondere make-over om de sfeer volledig af te maken. Wie wilde kon alvast een unieke herinnering maken in een decor, maar vooral het feest dat volgde zal ongetwijfeld blijven plakken. “Het was een hele goede editie”, zegt ook Gwendoline Nys van Kursaal Oostende. Zo’n 1.000 mensen zakten af voor de 121ste van Bal Rat Mort. “En bijna iedereen had zich uitgedost”, vertelt Gwendoline. “Er waren 86 deelnemers aan de kostuumwedstrijd en het was prachtig om te zien hoe sommige mensen echt hun kostuums zelf gemaakt hadden.” Bij de opmaak van het programma werd rekening gehouden met de feedback van de gasten vorig jaar. “De bezoekers vonden de themamuziek leuk, maar niet voor de ganse avond. We zijn de avond daarom in thema gestart en schakelden daarna een partyband in met Coco Jr. Dat heeft ook wel gewerkt want de sfeer barste compleet los en er werd heel wat gedanst tot in de late uurtjes.”