In 2020 worden 58 offshore windturbines gebouwd in haven van Oostende voor SeaMade Leen Belpaeme

14 december 2018

14u00 0

Siemens Gamesa Renewable Energy koos opnieuw voor de haven van Oostende voor de bouw van 58 offshore windturbines. De windmolens komen in SeaMade, het voorlopig laatste windmolenpark in zee. In 2020 zullen de terreinen van REBO, Renewable Energy Base Oostende, dienst doen voor de constructie en de verplaatsing van de torens, gondels, en wieken. REBO ondertekende daarvoor een overeenkomst met Siemens Gamesa. “SeaMade heeft een concessie van een jaar om onze terreinen te gebruiken”, zegt Emmanuël Timmermans, business development manager van REBO. “We zijn fier dat Siemens Gamesa Renewable Energy opnieuw voor REBO kiest. We hebben vandaag een positie veroverd op de markt, dat potentiële partners eerst naar ons kijken. Oostende is de enige haven in de zuidelijke Noordzee die dergelijke infrastructuur heeft opgebouwd, omdat er hier permanent activiteit is. Het Rentel-project is net afgewerkt, in 2019 worden de funderingen voor het Northwester II-park in Oostende geïnstalleerd, en voor 2020 is er nu de overeenkomst met SeaMade. Onze grootste troef is dat we alle installaties aankunnen, en ook het operationele en het onderhoud vanuit Oostende gebeurt.”

Energie voor 485.000 huishoudens

De 58 windturbines van Siemens Gamesa Renewable Energy zullen een totaalcapaciteit van 487 MW hebben en liggen verspreid op zo’n 40 en 50 kilometer van de kust van Oostende. Ze zullen via het contactpunt van Elia met het land verbonden worden. SeaMade zal straks hernieuwbare energie leveren voor 485.000 huishoudens. Hierdoor is er een reductie van meer dan 500.000 ton CO2-uitstoot per jaar mogelijk. De windturbines hebben een hubhoogte van 109 meter en een rotordiameter van 167 meter. Dat is even breed als de spanwijdte van twee Airbussen A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, of tweemaal de hoogte van het atomium. Met hun piekhoogte van 193 meter zullen dit de qua omvang grootste windturbines zijn die tot nu toe in de Belgische Noordzee zijn geïnstalleerd.