In 10 jaar geen overlijdens door verdrinking in bewaakte zones 25 juli 2018

02u45 0 Oostende Uit cijfers die Vlaams Volksvertegenwoordiger Ann Soete uit Brugge opvroeg blijkt dat er zich in de voorbije tien jaar geen enkel overlijden door verdrinking heeft voorgedaan in de door redders bewaakte zones aan de kust.

Er zijn wel mensen gestorven, maar dit aan gevolgen van hartfalen of kinderen die putten graven in het zand. De redders moesten in de voorbije 10 jaar in totaal 3.142 tussenkomen om baders, surfers, kitesurfers, zeilers of baders op rubberbootjes uit gevaarlijke situaties te redden. In 23 gevallen moesten de redders zelf overgaan tot reanimeren.





"Dit is een prachtige staat van verdienste van de kustreddingsdienst en haar redders", aldus Ann Soete. "Een echte evolutie in het aantal interventies is niet vast te stellen. Dat cijfer is te sterk bepaald door het aantal badgasten dat per jaar in zee gaat en daar worden geen cijfers van bijgehouden", zegt Ann Soete.





Er zijn welcijfers beschikbaar per kustgemeente. Zo kan je zien dat de reddingsdiensten in Zeebrugge de voorbije 10 jaar - ondanks toch 103 interventies te hebben moeten uitvoeren -geen enkele keer zijn moeten overgaan tot reanimaties alsook geen enkele keer beroep moesten doen op een ambulance of de MUG. (LBB)