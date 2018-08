Illegalen stelen rugzak met laptop 20 augustus 2018

02u34 0

De politie heeft vrijdagnacht rond 0.30 uur in de Langestraat in Oostende twee illegalen opgepakt die zich verdacht hadden gedragen. Ze bleken een rugzak met laptop te hebben gestolen. Volgens de politie konden ze geen geldige identiteitsdocumenten voorleggen en beweerden ze minderjarig te zijn. Dienst Vreemdelingenzaken werd ingelicht en een beslissing wordt afgewacht. In de rugzak die ze bij hadden, zat een laptop met documenten van een man van Duitse nationaliteit. Tijdens de afhandeling werd een andere patrouille aangesproken in verband met de diefstal van de rugzak. De nodige pv's werden opgesteld. (BBO)