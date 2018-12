Illegale man zorgt voor overlast JHM

08 december 2018

19u22 0

In de uitgaansbuurt van Oostende zorgde een man vrijdagnacht voor heel wat overlast. Even voor 1 uur werd de politie opgeroepen naar de Langestraat omdat een 38-jarige man van Algerijnse afkomst er amok aan het maken was. De politie vroeg de man naar zijn identiteitspapieren en daarbij bleek dat hij niet over wettige verblijfsdocumenten beschikte en hier dus illegaal was. De man werd opgesloten in de politiecel in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).