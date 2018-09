Illegaal verstopt zich ónder toeristenbus 06 september 2018

Een chauffeur van een toeristenbus uit het Verenigd Koninkrijk heeft gisterenochtend de politie opgebeld omdat hij had gezien dat er een man zich onder zijn bus had verstopt. Dat gebeurde toen de bus stilstond in de Londenstraat. Toen de agenten ter plaatse waren, bleek inderdaad dat er een 28-jarige man zich onder de bus had vastgeklampt in de hoop om zo te kunnen meeliften naar het Verenigd Koninkrijk. De man werd echter meegenomen en kreeg een pv mee wegens illegaal verblijf. (JHM)