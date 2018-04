Illegaal opgepakt 28 april 2018

In de Louisastraat in Oostende trof de politie gisteren een 19-jarige transmigrant aan in een leegstand pand. De man had geen papieren bij zich en werd van zijn vrijheid beroofd in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.





(JHM)