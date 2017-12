Illegaal krijgt 30 maanden cel voor diefstallen 02u42 0

Een illegaal heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor verschillende diefstallen en slagen die hij uitdeelde aan de politie in Oostende. Die werd op 13 juni opgebeld door een tramreiziger die zag hoe de man een portefeuille stal van een andere reiziger. Aan de tramhalte bij het Stedelijk Zwembad probeerde de dief de vlucht te nemen, maar even verderop konden drie inspecteurs hem staande houden. Bij de arrestatie kregen ze enkele slagen toebedeeld. Tijdens z'n verhoor bekende de beklaagde nog vier andere diefstallen te hebben gepleegd. "Hij wilde geld verzamelen voor mensensmokkelaars die hem in Engeland moesten krijgen", pleitte zijn advocaat. Aan de agenten werd een euro schadevergoeding toegekend. (SDVO)