IJsberen zijn klaar voor Nieuwjaarsduik AL MEER DAN 2.000 'DAPPEREN' INGESCHREVEN

Tijdens de vorige Nieuwjaarsduik kwam ook een massa volk opdagen. Oostende Er zijn al 2.000 mensen ingeschreven voor de Nieuwjaarsduik op 6 januari in Oostende. Het wordt een 'warme' duik met een watertemperatuur van 8 graden en ook het weer zou beter moeten worden met windsnelheden van 2 à 3 beaufort. De bende van Oostende voor Anker doet al 11 jaar mee en kent de do's en don'ts.

De Nieuwjaarsduik in Oostende is de jaarlijkse afspraak voor duizenden ijsberen die bij de start van het nieuwe jaar een frisse duik willen nemen in de Noordzee, al dan niet getooid in leuke outfits. Tijdens de opwarming gaan de deelnemers meestal goed uit de bol. Het concept is dit jaar niet anders en ook dit jaar worden een pak deelnemers verwacht. "Er zijn nu al 2.000 inschrijvingen. Dat zijn er meer dan vorig jaar en iets minder dan in 2016. Vorig jaar was een uitzondering omdat de duik op 1 januari plaatsvond. Deelnemers kunnen zich nog vooraf inschrijven tot vrijdag middernacht en op dan ook op de dag zelf. We mikken op zo'n 5.000 deelnemers", vertelt Vincent Drouard van Toerisme Oostende.





Benny Proot Wendy Van Wanten gaf in 2015 het startschot, links staat organisator Hubert Rubens.

Diehards

De traditie kent ondertussen al enkel 'diehards' die elk jaar op de afspraak zijn. Hubert Rubbens duikt al 11 jaar het water in samen met de medewerkers van Oostende voor Anker. "Het is begonnen met twee vrienden van Oostende voor Anker. We hadden twee flessen jenever mee maar waren niet voorbereid. We werden uitgedaagd en zijn uiteindelijk in onze onderbroek de zee in gegaan." Ondertussen is de Nieuwjaarsduik de onofficiële Nieuwjaarsdrink van de organisatie met een open haard in de Venetiaanse Gaanderijen.





"We gaan telkens met een 20-tal mensen het water in en er komen 300 supporters mee die ons aanmoedigen. We verkleden ons meestal met een maritieme link en het gaat er zot aan toe. We zijn wel voorzichtig voor de gezondheid. Zo weet ik van dokters dat het niet gezond is om op voorhand alcohol te drinken, dus doen we dat ook niet. Het is ook belangrijk om je lichaam te laten wennen aan de temperatuur van het water. We gaan daarom altijd eerst in het water tot aan de heup, komen er terug uit en gaan er nog eens in tot aan de schouders. De laatste keer duiken we er dan nog eens in. Als we uit het water komen staan er altijd mensen klaar met een badjas zodat we niet te veel afkoelen", vertelt Rubbens. Voor degene die het niet gedaan hebben lijkt het vooral een zot gegeven om in januari in de zee te lopen. "Dat is het ook, maar ik moet zeggen alle katers voorbij zijn als je uit het water komt."





Kerstboomverbranding

Op dezelfde dag kan je ook in Wenduine terecht voor een Noordzeeduik gekoppeld met de traditionele kerstboomverbranding op het strand ter hoogte van de Floorhelling. Vanaf 14 uur zijn er drank- en smulstandjes en om 16 uur is de duik. Op 13 januari is Bredene aan de beurt ter hoogte van strandpost 2.