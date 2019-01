IJsberen wagen zich zaterdag opnieuw in koude Noordzee Leen Belpaeme

03 januari 2019

Zaterdag 5 januari staat in Oostende de traditionele Nieuwjaarsduik op de planning.

Jaarlijks duiken duizenden deelnemers de koude Noordzee in om het nieuwe jaar goed of althans verfrissend in te zetten. Vorig jaar waren er 4.500 deelnemers en ook dit jaar ziet het ernaar uit dat er ongeveer evenveel deelnemers zullen zijn. De watertemperatuur bedraagt 5 graden. Dat is gelijkaardig met vorige edities, maar kouder dan vorig jaar. Toen was het uitzonderlijk warm met 7 graden. Het water is dus ideaal voor echte ijsberen, koud voor de gelegenheidsduikers. Een goede opwarming is dus noodzakelijk. Vanaf 12 uur kunnen de deelnemers zich volledig laten gaan in de Red Bull Party Zone aan het stedelijk zwembad. Om 15 uur geeft burgemeester Bart Tommelein het startschot. “De nieuwjaarsduik is een mooie traditie en ik ben trots dat dit het eerste evenement is waarvan ik als burgemeester het startschot mag geven” aldus Bart Tommelein.

Wie nog wil inschrijven kan dit via de website tot en met vrijdag 4 januari aan het voordeeltarief van 6 euro of de dag zelf ter plaatse.