Ijsberen duiken vrolijk in de Noordzee Leen Belpaeme

05 januari 2019

17u24 0 Oostende 4750 ijsberen doken zaterdagmiddag in de koude Noordzee tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. Door de stevige noordwestenwind werden extra veiligheidsmaatregelen genomen. De deelnemers lagen er weliswaar niet wakker van, die liepen gewoon vol overgave in het koude water om er in veel gevallen ook weer even snel terug uit te komen.

Ijsberen in de Noordzee blijft een traditie in heel wat kustgemeenten. Zaterdag vond er zowel een duik plaats in Oostende, Bredene als De Haan. Overal waren de veiligheidsdiensten paraat. Er stond immers een strakke wind met hoge golven tot gevolg. De ijsberen mochten daardoor maar tot hun middel in het water. Duikers spanden met een lint af tot waar de mensen in het water mochten. Terwijl de redders, duikers en het Rode Kruis paraat stonden was eerst nog de opwarming een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de Nieuwjaarsduik. Alhoewel het vooral belangrijk is voor de gezondheid van de deelnemers is de sfeer één van de redenen waarom duizenden ijsberen elk jaar terugkomen. In het uur voor het zwemuitje in de koude zee, barstte een gigantisch fout feestje los op het strand van Oostende. Een groot deel van de deelnemers dost zich traditiegetrouw uit met gekke kostuums van een imker met zijn bijen, Trump, een bierglas tot schotse rokken. Na het startschot liep de massa richting het water en na enkele seconden kwamen de eersten er alweer verkleumd uit. “Het water is koud en nat”, lachen Peter en Lindsay uit Aarschot. “Het was de eerste keer en volgend jaar komen we zeker terug. We bleven maar heel even in het water, maar vooral de opwarming was dan ook het leukste onderdeel.” Ook Nadine en Viviane blijven niet lang ploeteren in het water. “We gaan eens in het water zitten en gaan er dan weer uit hoor”, vertellen de dames uit Limburg. “We doen het vooral voor de adrenaline en de fun.” Geert Van Mierloo is uitgedost als de Engelse garde. “We komen elk jaar naar de duik uit Vossem met een groep van 30 mensen. Ik heb deze outfit gekozen om de orde te bewaren”, lacht Geert.

Jos Catry en Toon Goeminne gingen dan weer voor een minimalistische mankini. De vrienden doen al vijf jaar mee. “We komen voor de leute. Het was mijn idee om deze kostuums aan te doen. Je ziet dat wel vaker opduiken en het leek wel eens leuk om aan te doen. We hebben lifeguard op onze borst geschreven omdat we misschien wel zouden mogen zwemmen als we redders waren, maar helaas het mocht toch niet. Het water was niet veel kouder dan anders, maar je merkte wel dat er een sterke stroming stond”, zeggen de vrienden nog.

Ondanks de sterke wind waren er slechts twee kleine interventies nodig van het Rode Kruis in Oostende. Toerisme Oostende is tevreden. “Er waren iets meer deelnemers dan vorig jaar en alles is zeer vlot verlopen”, zegt Vincent Drouard.