Iedereen mag een voorstel indienen voor een nieuwe naam van de nieuwe sporthal in de Schapenstraat Leen Belpaeme

17 april 2019

18u01 0 Oostende De werken aan de nieuwe sporthal in de Schapenstraat is bijna klaar. De zaal wordt binnenkort in gebruik genomen. Het Stadsbestuur gaat nu op zoek naar een naam voor de zaal. Iedereen kan een voorstel doen.

In de sportzaal zullen tal van sporten worden beoefend zoals handbal, basketbal en volleybal maar ook rope skipping en badminton. De multifunctionele zaal kan ook worden opgedeeld in verschillende ruimten en zal tijdens de schoolperioden dienst doen als sportzaal voor het gemeenschapsonderwijs en de sportschool van Pegasus aan Zee. Buiten de schooluren zullen er activiteiten plaats vinden van lokale sportverenigingen. Ook voor de organisatie van sportkampen biedt de zaal diverse mogelijkheden. Enkel de naam van de zaal ontbreekt nog. Daarvoor lanceert de stad nu een oproep voor voorstellen. Deelnemen kan tot en met woensdag 15 mei via info@oostende.be.

Meer over Schapenstraat

handbal

sportdiscipline

sport

badminton