Iconische 'Le Châtelet' heeft nieuwe uitbater

Nederlander Rob Knegtel in 'het kasteeltje'. Oostende De Nederlander Rob Knegtel (53) is de nieuwe uitbater van brasserie Le Châtelet. Het iconische gebouw is gelegen op het drukke Petit Paris, op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en Koninginnelaan.

Het gebouw dateert uit 1885 en was aanvankelijk een hotel en daarna een restaurant en café. Het pand, ook bekend als 'het kasteeltje', heeft een heel herkenbare gevel en staat symbool voor het mondaine toerisme uit de belle époque. Begin jaren negentig dreigde het gebouw plaats te moeten ruimen voor appartementen, maar protest bleef niet uit. Sinds 1994 is het een beschermd monument. Het schrikte Rob, afkomstig uit Tilburg, allerminst af om hier aan de slag te gaan. "Ik was altijd al actief in de horeca, vooral als hoteluitbater. Zes jaar geleden kwam ik naar België. In Hasselt baatte ik een zaak uit, maar de lokroep van de kust werd me te machtig. Toen ik werd getipt dat de zaak over te nemen stond, kwam ik een kijkje nemen. Ik was meteen verliefd op het gebouw en twijfelde geen moment om hier aan de slag te gaan. Bovendien is Oostende een levendige, bruisende stad." Dankzij opfriswerken herleeft de grandeur van vroeger, met als extra een aangename loungesfeer. Knegtel hecht veel belang aan de muziekkeuze. "En op de kaart staan enkele speciale, vegetarische croques. 's Avonds pak ik uit met lekkere tapas", vertelt Knegtel. Le Châtelet telt ook een vergaderruimte en studio voor workshops. (TVA)